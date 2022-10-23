استشهاد أحد مقاتلي "عرين الأسود" الفلسطينية في نابلس

أعلنت مجموعة "عرين الأسود"، صباح اليوم الأحد، استشهاد أحد عناصرها من قبل الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت مجموعة المجموعة الفلسطينية المسلحة "عرين الأسود"، في بيان، "ترجل في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر (الأحد) فارسا مغوارا وأحد أشرس مُقاتلي مجموعة عرين الأسود الشهيد البطل تامر الكيلاني، حيث وضع الاحتلال الغادر عبوة تي أن تي لاصقة له".

وأضافت: "نعدكم بكشف تفاصيل عملية الاغتيال، والرد على الاحتلال برد قاس، وندعو أبناء شعبنا ومن يستطيع الوصول إلى نابلس للمشاركة في التشييع اليوم".

ولم يصدر على الفور أي تعقيب إسرائيلي بشأن البيان.

وظهرت مجموعة "عرين الأسود" علنًا في عرضٍ عسكريّ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي في البلدة القديمة بنابلس، وينتمي أفرادها لمختلف الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تنفيذها 5 عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين.

ولليوم الثالث عشر تعيش مدينة نابلس (شمالي الضفة) ومخيماتها تحت حصار مشدد فرضه الجيش الإسرائيلي عقب مقتل أحد جنوده الأسبوع الماضي.