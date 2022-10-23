الرئاسة الجزائرية: غياب ولي العهد السعودي عن القمة العربية لأسباب صحية

أعلنت الرئاسة الجزائرية غياب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن القمة العربية بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لأسباب صحية.

وقالت الرئاسة الجزائرية، عبر بيان في وقت متأخر من ليلة السبت: "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم مكالمة هاتفية من أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس مجلس الوزراء".

وأضافت أن بن سلمان أعرب له عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية، امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر.

وأفادت بأن تبون "أبدى تفهمه لهذه الوضعية وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، ومعبرا له أن المملكة العربية السعودية الشقيقة ستظل حاضرة معنا في كل الظروف".

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأحد، بإجراء بن سلمان اتصالا هاتفيا مع تبون، لكنها لم تتطرق إلى غيابه عن القمة العربية.

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث فرص التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

وهذا أول اعتذار عن عدم حضور القمة العربية التي تأجلت منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وكانت وسائل إعلام جزائرية ذكرت سابقا أن الأمير محمد بن سلمان سيكون ضمن الحاضرين في القمة إلى جانب أغلب القادة العرب.

كما وجهت الجزائر دعوات لضيوف شرف يتقدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومن المنتظر أن تناقش القمة أزمات المنطقة العربية وقضايا أمن الغذاء والطاقة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتشن روسيا، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما أضر بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم، ودفع عواصم عديدة في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو.