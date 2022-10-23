السعودية تقدم 27 مليون دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر "أونروا"

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، أن السعودية قدمت تبرعاً بقيمة 27 مليون دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين، في فلسطين وبدول الجوار.

وأجريت مراسم التوقيع على الدعم، بحسب بيان لـ"الأونروا"، خلال استضافة السفارة السعودية في عمان، للمفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني.

وذكر البيان، أن "السعودية تدعم لاجئي فلسطين بمبلغ 27 مليون دولار من خلال الأونروا".

وأضاف أن "الدعم سيمكن الأونروا من مواصلة تنفيذ برامجها المختلفة في مجالي التعليم والصحة ومن مساعدة لاجئي فلسطين الأشد عرضة للمخاطر في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا".

وقال نايف بن بندر السديري سفير السعودية لدى الأردن، خلال اللقاء، إن "السعودية تكرس على الدوام جل امكاناتها لدعم القضية الفلسطينية في مختلف المجالات"، بحسب البيان.

وأضاف السديري: "تؤكد المملكة في هذا الصدد على التزامها بالسلام خياراً استراتيجياً، وأن أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يتطلب الإسراع في ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

ولفت إلى أن المملكة، "تدين جميع الاجراءات الاحادية التي تقوض حل الدولتين وتدعو لوقفها الفوري والكامل".

وتأسست وكالة "أونروا"، عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.