لبنان يوقع الخميس اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أعلن الوسيط الأمريكي بين لبنان وإسرائيل عاموس هوكستين، الأحد، أن مراسم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ستتم الخميس المقبل، في منطقة "رأس الناقورة" الحدودية.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، عن هوكستين، قوله إنّ "حفل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية سيقام يوم الخميس"، مشيراً أنه سيشارك في الحفل، ومنوهاً أن الطرفين سيوقعان على الاتفاقية بشكل منفصل.

وأشارت القناة إلى توقيع الاتفاقية سيتم في منطقة "رأس الناقورة" الحدودية بين لبنان وإسرائيل، وأنه لن يكون هناك توقيع مشترك يحضره ممثلو البلدين معاً، لكن كل طرف سيوقع أمام الوسيط الأمريكي بشكل منفصل، بينما لن تكون هناك أيضاً صوراً مشتركة.

ولم يصدر تعليق من السلطات اللبنانية حتى الساعة 17:36 ت.غ.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أعلن، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، موافقة لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بينما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعاً.