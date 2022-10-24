إدانة جنديين ألمانيين سابقين بتهمة تشكيل جماعة مرتزقة باليمن

أدانت محكمة ولاية شتوتغارت جنديين ألمانيين سابقين بمحاولة تشكيل مجموعة مرتزقة للعمل في اليمن.

وقالت المحكمة اليوم الاثنين، إن الرجلين، 61 و 53 عاما، أدينا بمحاولة تشكيل منظمة إرهابية وحكم عليهما بالسجن 18 شهرا و 14 شهرا مع وقف التنفيذ. ولم يتم الكشف عن اسميهما.

خلصت المحكمة إلى أن الرجلين قررا في أبريل / نيسان 2021 إنشاء وحدة شبه عسكرية قوامها 100 إلى 150 شخصًا، معظمهم من الجنود الألمان الحاليين والسابقين. وكانا يهدفان إلى سيطرة الجماعة على منطقة يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، ما يجبرهم على إجراء محادثات سلام بينهم وبين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

قالت المحكمة إن المتهمين تأثروا "بأفكار ملوّنة بالأصولية المسيحية" وبتنبؤات عراف تركي، وكذلك بالرغبة في كسب المال. قالت المحكمة إن أحد المدافعين حاول الاتصال بمسؤولين سعوديين للحصول على مساعدة مالية وعسكرية، بينما حاول الآخر تجنيد جنود سابقين وحاليين.

قالت المحكمة إنه بالرغم من أنهما لم ينجحا في جذب مستثمر كبير ولا في إقناع أي شخص بالانضمام إلى وحدتهما، إلا أنهما التزما بخططهما حتى قبض عليهما قبل عام. وبدأت محاكمتهما في يونيو / حزيران وفي أغسطس / آب، وأُطلق سراحهما بكفالة بعد 10 أشهر في الحجز.

قالت المحكمة إن المتهمين اعترفا في المحاكمة ولم تصدر بحقهما أي إدانات سابقة. وأضافت أن أحدا لم يستأنف ضد الحكم.

اندلعت الحرب منذ ثماني سنوات في اليمن بين المتمردين الحوثيين الشيعة والقوات الموالية للحكومة المدعومة من تحالف من دول الخليج العربية السنية. هبط الحوثيون من الجبال في عام 2014، واحتلوا شمال اليمن وعاصمة البلاد صنعاء، وأجبروا الحكومة المعترف بها دوليًا على الفرار إلى المنفى إلى المملكة العربية السعودية.