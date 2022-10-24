الأمم المتحدة: 42 ألف مهاجر إفريقي وصلوا اليمن منذ بداية 2022

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الأحد، إن أكثر من 42 ألف مهاجر إفريقي وصلوا إلى اليمن، منذ مطلع العام الجاري.

وأوضحت المنظمة في بيان: "وصل 42 ألفا و70 مهاجراً إفريقياً إلى اليمن، منذ بداية العام الحالي"، مشيرة أن 92 % منهم هم من الإثيوبيين فيما البقية من الصومال.

وأفادت بأن "الوضع على طول المناطق الحدودية لليمن، لا يزال محفوفاً بالمخاطر مع استمرار الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين".

ويعد اليمن وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما إثيوبيا والصومال، ويهدف العديد منهم للانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، خصوصاً السعودية.