المجلس الرئاسي الليبي يؤكد أهمية التوافق بشأن قاعدة دستورية للانتخابات

أكد المجلس الرئاسي الليبي، الإثنين، على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية مؤسسة للاستحقاق الانتخابي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس المجلس محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بحثوا خلاله تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا بحسب بيان المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي.

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، عبدالله باتيلي.

وأشار إلى أن المجلس الرئاسي والسفير الايطالي بحثا سُبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، والذهاب إلى إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

من جانبه أشاد السفير الإيطالي بجهود المجلس الرئاسي في جمع الفرقاء السياسيين، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.

ولخلاف حول قوانين انتخابية، فشلت ليبيا في إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن تقرر إجراؤها عبر ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في مقرها بجنيف.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة معترف بها دوليا يقودها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.