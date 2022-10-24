تأسس قبل نحو 45 عاماً.. سوق العصافير التاريخي بالسودان وجهة الباحثين عن الطيور النادرة

يشكل سوق بيع العصافير في مدينة أم درمان السودانية، الذي تأسس منذ ما يقارب 4 عقود ونصف، نقطة جذب ووجهة للمهتمين بكل ما يخص تربية الطيور وخاصة العصافير النادرة.

ويتوافد السودانيون من أنحاء البلاد إلى سوق العصافير التاريخي للاستمتاع بمشاهدة أنواع الطيور التي تم استيرادها من أماكن مختلفة من العالم خاصة أستراليا.

ورغم شهرته فهو لا يزال يحتل مكاناً صغيراً في أم درمان لا يتجاوز الـ600 متر مربع، يتشكل من دكاكين تفتح على شوارع ضيقة نسبياً، منذ تأسيسه قبل نحو 45 عاماً.

وتباع في السوق أنواع مختلفة من العصافير البلدية والأجنبية وأشهر أنواع العصافير على الإطلاق هو "الكناري" الذي يقسم لأنواع كثيرة، مثل: دبل فاكتر، كويرات، باندي، هيراكل، والسلاموني الذي يكثر الطلب عليه.

ويعد سوق أم درمان، أحد معالم التراث المحلي البارزة لاحتوائه على سلع استهلاكية ومنتجات يدوية ومصنوعات خشبية وزخارف وعصافير متنوعة ما جعله وجهة للمواطنين والسياح الأجانب.