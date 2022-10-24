للمرة الثانية خلال هذا الشهر.. الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب العربية

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، قرية العراقيب العربية الواقعة في منطقة النقب جنوبي فلسطين للمرة الـ208 على التوالي منذ العام 2010، وللمرة الثانية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال عزيز الطوري، عضو "اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب" إن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية وهدمت بيوتها للمرة الـ 208.

وأضاف الطوري، في تصريح لوكالة الأناضول، أن "الأهالي سيعيدون بناء قريتهم من جديد".

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بيوت القرية آخر مرة في 3 أكتوبر/تشرين أول الجاري، فيما هدمتها أول مرة في يوليو/ تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

ولا تعترف حكومة الاحتلال بقرية العراقيب، لكن سكانها يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

ومنازل العراقيب مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح وتقطنها 22 عائلة، وفق مراسل الأناضول.

ووفق منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين، يهودا وعربا، وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، فإن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.

وتقول المنظمة إن سلطات الاحتلال تعمل على طرد سكان القرية بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.