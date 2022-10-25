إصابة جندي وأضرار مادية في غارة إسرائيلة جديدة على ضواحي دمشق

شنت إسرائيل غارة جوية على مواقع عسكرية في ضواحي العاصمة دمشق يوم أمس الاثنين، أصيب فيها جندي وتسببت بأضرار بممتلكات، وفق ما أعلن جيش النظام السوري.

جاء الهجوم بعد ثلاثة أيام بعد هجوم مماثل على ضواحي دمشق لم يخلف ضحايا.

عادة ما تشن إسرائيل غارات جوية ليلا، ونادرا ما تقع مثل هذه الهجمات نهارا.

وقال جيش النظام السوري في بيان اوردته وسائل إعلام رسمية إن الصواريخ أطلقت من شمال إسرائيل وإن الدفاعات الجوية السورية أسقطت بعضها.

كانت سوريا أعلنت مساء الجمعة أن إسرائيل شنت غارة جوية على دمشق وضواحيها الجنوبية، في أول هجوم من نوعه منذ 17 سبتمبر/أيلول عندما أسفر هجوم إسرائيلي على مطار دمشق الدولي ومواقع عسكرية قريبة جنوبي العاصمة عن مقتل خمسة جنود.

شنت إسرائيل مئات الضربات على أهداف بمناطق يسيطر عليها النظام السوري في السنوات الأخيرة ، لكنها نادرا ما تعترف أو تناقش تلك العمليات. الا انها أقرت باستهداف قواعد جماعات مسلحة متحالفة مع إيران، مثل حزب الله اللبناني، الذي أرسل آلاف المقاتلين لدعم بشار الأسد.