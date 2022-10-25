العثور على مهاجرين مكبلين ومصاببن بجروح في جزيرة يونانية

اعلنت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، اليوم الثلاثاء، العثور على ثلاثة مهاجرين مكبلين وأربعة آخرين مصابين بجروح في جزيرة ليسبوس اليونانية ببحر إيجه، التي تعد أحد منافذ المهاجرين واللاجئين للدخول الى أوروبا.

وقال منسق المنظمة في ليسبوس، تيو دي بياتسا، في بيان: "مع اقترابنا سمعنا صرخات عالية، عندما وصلنا وجدنا 22 شخصا كانوا جميعهم يبكون".

وتابع: "تم تكبيل ثلاثة اشخاص بشدة بقطع من البلاستيك، واصيب اربعة بجروح".

وكشف هؤلاء المهاجرون أنهم تعرضوا للضرب المبرح من قبل أشخاص غادروا المكان قبل وصول العاملين في المنظمة

من جهتها قالت المنظمة إنها أبلغت الشرطة على الفور بهذا الحادث وتولت نقل المصابين إلى المستشفى لمتابعة علاجهم.

ولم تعلق الحكومة اليونانية بعد على هذا الحادث.

ودعت منظمة أطباء بلا حدود السلطات اليونانية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان تلقي الأشخاص استقبالا آمنا وحماية وتدابير اللجوء.

وتتهم منظمات حقوقية ووسائل إعلام عالمية أثينا،بسوء معاملة المهاجرين واللاجئين وإعادة الأشخاص الذين يصلون أراضيها إلى تركيا.