القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

عقوبات أمريكية جديدة تطال 3 ضباط في النظام السوري متورطين باستخدام الكيماوي

وكالة الأناضول للأنباء
واشنطن
نشر في 25.10.2022 10:35
امرأة تحمل طفلها بعد تهجيرها من الغوطة الدمشقية عام 2013 الفرنسية امرأة تحمل طفلها بعد تهجيرها من الغوطة الدمشقية عام 2013 (الفرنسية)

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات جديدة على 3 عسكريين تابعين للنظام السوري، لتورطهم في استخدام سلاح كيماوي ضد المدنيين عام 2013 حين قتل المئات من المدنيين في الغوطة.

ووصف وزير الخارجية أنطوني بلينكن في بيان أصدره الثلاثاء "جرائم نظام الأسد" ضد المدنيين بأنها "وحشية ولا إنسانية" معتبرا أن بعضها "يرقى إلى جرائم الحرب".

وأضاف أن قيادة المدفعية والصواريخ بجيش النظام السوري أطلقت عام 2013 قذائف صاروخية تحتوي على غاز الأعصاب (السارين)، باتجاه غوطة دمشق، ما أدى إلى مصرع 1400 مدني أغلبهم أطفال.

وأوضح أن قرارات فرض عقوبات على عسكريين في النظام السوري، يأتي في إطار اتخاذ خطوات لتحفيز محاسبة المتورطين.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار، تم حظر دخول 3 ضباط في جيش النظام السوري وأفراد عائلاتهم المباشرين إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

والضباط المذكورون هم عدنان عبود حلوة وغسان أحمد غنام وجودت صليبي مواس.

وفي 2013، استخدمت قوات النظام السلاح الكيماوي المحرّم دوليا ضد غوطة دمشق، بعد 5 سنوات من حصارها؛ وتم تهجير أبناء المدينة بعد القصف الكيماوي بوقت قصير.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق شنت إسرائيل غارة جوية على مواقع عسكرية في ضواحي العاصمة دمشق يوم أمس...
مختارات