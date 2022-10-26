إعلام عبري يعلن أن لابيد سيشارك في قمة المناخ بمصر الشهر المقبل

كشفت صحيفة عبرية، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيشارك في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية الشهر المقبل، بعد أسبوع من الانتخابات البرلمانية المزمعة في بلاده.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن لابيد سيصل إلى مدينة شرم الشيخ يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمناخ (COP27).

وأوضحت أن زيارة لابيد لمصر، ستأتي بعد أسبوع من انتخابات الكنيست (البرلمان) المقرر عقدها مطلع نوفمبر المقبل.

ومن المقرر عقب الانتخابات التي تعقد للمرة الخامسة خلال أقل من 4 أعوام، أن يكلف الرئيس الإسرائيلي الحزب الفائز بتشكيل الحكومة في مهلة مدتها 28 يوما يمكن تمديدها لــ 14 يوما أخرى قبل اختيار مرشح آخر.

وينعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نسخته الـ27 خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية.