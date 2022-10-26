السودان: تركيا تؤكد دعمها لجهود المصالحة

قالت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، إن تركيا أكدت دعمها لجهود المصالحة في السودان وصولا إلى إنهاء الفترة الانتقالية بإجراء "انتخابات حرة ونزيهة".

والتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على هامش الدورة الثامنة من منتدى داكار الدولي للسلم والأمن في إفريقيا الثلاثاء.

وأكد وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو "دعم تركيا لاستقرار السودان ودعم جهود المصالحة بغية التوصل إلى نهاية الفترة الانتقالية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

كما ناقش الصادق وتشاووش أوغلو موضوعات تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين السودان وتركيا والتنسيق وتبادل الدعم في المنابر الدولية والإقليمية، فضلا عن دور الحكومة التركية في دعم السلم والأمن في إفريقيا، وفق بيان لوزارة الخارجية السودانية.

واتفق الوزيران على عقد جلسة مباحثات ثنائية رفيعة المستوى بين حكومتي البلدين، وكذلك عقد اجتماعات لوفود اقتصادية رفيعة المستوى للاستفادة من إمكانيات البلدين.

وقدم وزير الخارجية السوداني الصادق شرحا لتطورات الأوضاع بالسودان، مشيرا إلى قرب التوصل إلى رؤية موحدة للمبادرات المطروحة على طاولة المفاوضات وحل الأزمة السياسية، بغية الوصول إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية يعقبها تنظيم الانتخابات.

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في عام 2020.