قطر تلغي شرطا صحيا لجمهور المونديال

أعلنت وزارة الصحة في دولة قطر، اليوم الأربعاء، أنها ستلغي شرط حيازة الراغبين في السفر إليها نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا "كوفيد-19"، اعتبارا من الأول من تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، أي قبل 20 يوما من موعد انطلاق مونديال كرة القدم 2022.

وقالت وزارة الصحة القطرية، في بيان لها، إنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل سيتم "إلغاء تقديم نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) السلبية لجميع الزوار قبل السفر إلى قطر".



وشددت الوزارة، في بيانها، على ضرورة استمرار المواطنين والمقيمين والزائرين باتباع الإجراءات الاحترازية، للحد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ويشمل ذلك تلقي جرعات التطعيم ضد الفيروس، واتباع إرشادات نظافة اليدين المعتادة، وإجراء الفحص اللازم عند ظهور أي أعراض للإصابة بالفيروس، مع الحرص على اتباع نمط حياة صحي.