الثالثة خلال أسبوع.. غارات إسرائيلية على محيط دمشق

استهدفت غارات جوية إسرائيلية مواقع في محيط دمشق فجر الخميس، في ثالث غارة من هذا النوع خلال أسبوع، وفق ما نقلت أفادت وسائل إعلام سورية.

قال جيش النظام السوري إن صواريخ إسرائيلية أطلقت على مواقع قرب دمشق حوالي الساعة 12:30 صباحًا وأن دفاعاته الجوية "تصدت للعدوان الصاروخي وأسقطت معظمها". فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

يأتي الهجوم في أعقاب ضربات مماثلة يومي الجمعة والاثنين وقد أصابت غارة جوية نهارية نادرة يوم الاثنين جنديا، بحسب مصادر النظام السوري.

وضربة يوم الجمعة أول هجوم من نوعه منذ 17 سبتمبر / أيلول عندما أسفر هجوم على مطار دمشق الدولي ومواقع عسكرية قريبة جنوبي العاصمة السورية عن مقتل خمسة جنود.

لم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حول الغارات الجوية. نفذت إسرائيل مئات الضربات على أهداف داخل مناطق سيطرة النظام في السنوات الأخيرة.

مع ذلك، أقرت إسرائيل بأنها تستهدف قواعد الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران، مثل حزب الله اللبناني، الذي أرسل آلاف المقاتلين لدعم بشار الأسد.

تأتي الضربات الإسرائيلية وسط حرب ظل أوسع بين إسرائيل وإيران. جاءت الهجمات على مطاري دمشق وحلب بسبب مخاوف من استخدامهما لنقل أسلحة إيرانية إلى داخل البلاد.