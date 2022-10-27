الحصار الإسرائيلي لنابلس.. شلل في الحياة اليومية ومعاناة لا تنتهي

حصار خانق فرضه الاحتلال الإسرائيلي على أهالي مدينة نابلس الفلسطينية منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد تنفيذ جماعة "عرين الأسود" 5 عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين.

على الفور فرض الجيش الإسرائيلي حصار على المدينة وأغلق طرقاً بواسطة سواتر ترابية، وأخرى بالحواجز العسكرية، مما خلق أزمة نقل غير اعتيادية.

وعرين الأسود هي جماعة مسلحة، ينتمي أفرادها إلى فصائل فلسطينية مختلفة، ظهرت في عرض عسكري في شهر سبتمبر/أيلول الماضي في البلدة القديمة بنابلس.

تعطل الحياة

ساعات من الانتظار يقضيها الفلسطيني فارس حنني، للوصول إلى منزله في بلدة بيت فوريك إلى الشرق من نابلس شمالي الضفة، تجاوزت 5 ساعات، رغم أن بيت فوريك لا يبعد عن نابلس سوى 3 كيلومترات فقط، يمكن قطعها في أقل من 20 دقيقة في الأوقات العادية.

ويقول حنني: "منذ فرض الحصار على نابلس نعيش معاناة يومية، نمضي اليوم على الحواجز، إجراءات أمنية مشددة وفحص دقيق للمركبات والبطاقات الشخصية".

وتابع "المركبة الواحدة يستغرق تفتيشها نحو نصف ساعة، أزمة خانقة وتعطل للحياة، وعدم تمكن الموظفين والطلبة من الوصول إلى أماكن عملهم وجامعاتهم".

يبدي حنني وغيره من الفلسطينيين الذين ينتظرون دورهم لعبور حاجز بيت فوريك والوصول إلى نابلس سخطهم.

ويشير بيده قائلاً: "انظر في الأمام نحو 50 مركبة، هذا يعني أن الحياة توقفت".

واتهم حنني السلطات الإسرائيلية بفرض سياسة عقاب جماعي على السكان.

وقال "كثيراً ما يستخدم الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني عند الاحتجاج على سياسته، مما يتسبب بإصابات بين الأطفال والشيوخ والنساء".

وتابع: "لا يوجد أي مدخل لبلدتي بيت دجن وبيت فوريك سوى العبور من مدينة نابلس المحاصرة".

من جانبه، يقول ماهر سامح، وهو سائق مركبة نقل ركاب، "نعيش في أزمة مرورية واختناق، وطابور طويل جدًا للمركبات".

ويضيف: "تعطلت كافة مشاغل المواطنين، السكان يصلون بيوتهم منتصف الليل".

وتساءل: "ما هو الهدف من منع عمال وموظفين من الوصول إلى عملهم في الوقت المحدد".

** طرق بديلة

وفي محاولة لتجنب تبعات الحصار، يبحث السكان عن طرق بديلة للوصول إلى منازلهم وأشغالهم.

فمنهم من يسلك طرقًا جبلية غير معبدة، بين الجبال للخروج من نابلس، ومنهم من يسلك طرقًا التفافية بمسافات طويلة عبر قرى وبلدات صغيرة شوارعها غير مؤهلة لاستيعاب أعداد كبيرة من المركبات.

ففي بلدة عراق بورين جنوبي نابلس، فتح مواطنون طريقًا ترابية.

ويقول أحمد ناجح، وهو سائق سيارة أجرة "هذه الطريق يمكن أن تستخدم لسابق مركبات الدفع الرباعي فقط، ولكن نسلكها بدلًا من الانتظار لساعات طويلة على الحواجز العسكرية".

ويضيف: "تخلّف هذه الطرقات أضرارًا في المركبات، ولكن لا بديل".

ويتابع: "بالرغم من ذلك، في كثير من الأوقات يغلق الجيش الإسرائيلي هذه الطرقات بالسواتر الترابية".

وعلى حاجز "صرة" إلى الغرب من نابلس، تصطفّ مئات المركبات للخروج من نابلس.

ويقول أحد المارة ويدعى ساجي نصاصرة: "ننتظر الفرج، لا نعلم متى يمكن أن يسمح لنا بالخروج".

ويضيف: "أنا هنا منذ نحو 3 ساعات، وقد يصلني الدور بعد وقت مماثل".

** "ضربة دقيقة وفتاكة"

ومنذ عدة أشهر يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات شمالي الضفة، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين، وسط تصاعد لاعتداءات المستوطنين أيضًا.

وفي 13 أكتوبر الجاري، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن نابلس وجنين شمالي الضفة الغربية تشكلان "تحديًا كبيرًا" للجيش الإسرائيلي.

وتوعّد غانتس بالقضاء على "عرين الأسود"، واعتبر أن "نابلس وجنين هما السبب في تعزيز القوات الإسرائيلية والجهود الاستخبارية في الضفة".

وتنشط في مخيم جنين مجموعة مسلحة تطلق على نفسها "كتيبة جنين" تتكوّن من نشطاء من مختلف الفصائل، وقد قتلت إسرائيل عددًا من أعضائها.

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن هدفهم "كان وما زال ضرب الإرهاب ومُرسِليه ضربة قاسية ومتواصلة في جنين ونابلس وفي كل مكان آخر تنشأ فيه أوكار الإرهاب".

وأضاف عن عملية الجيش الإسرائيلي الثلاثاء في نابلس التي قتل فيها 5 فلسطينيين بينهم قادة في الجماعة المسلحة: "في إطار هذا النشاط تم إلحاق ضرر كبير بمختبر الإرهاب التابع لعرين الأسود".

وتابع: "هذه ضربة دقيقة وفتاكة تم توجيهها إلى قلب بنية تحتية إرهابية تسعى لتنفيذ عمليات إرهابية".

وتوعّد لابيد "كل من يحاول الاعتداء علينا (إسرائيل) بأنه يضع حياته على كف عفريت".