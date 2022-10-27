اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا تناقش تنفيذ وفق إطلاق النار

ناقشت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في ليبيا، الخميس، تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.

جاء ذلك بحسب ما أفاد به مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في تغريدة له على حسابه بتويتر، عقب انتهاء اجتماع اللجنة بمقرها في مدينة سرت وسط ليبيا.

وقال باتيلي: "تشرفت بحضور اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مقرها بمدينة سرت، حيث ناقشنا تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف أنه "شجّع الأطراف على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدما نحو استقرار ليبيا".

والاثنين، أعلن باتيلي في أول إحاطة لمجلس الأمن الدولي منذ توليه مهامه في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه سيهدف "لمناقشة استئناف الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، الساري منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020 ".

وقال: "أنوي استئناف عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وإحياء المسار الأمني. وعلى هذا الأساس، سنعيد أيضا إنعاش المسارين السياسي والاقتصادي".

وتضم هذه اللجنة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من قوات الشرق، وتجري حوارات منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية برعاية بعثة الأمم المتحدة.