معهد يونس إمره التركي يعتزم فتح فرع في ليبيا

يعتزم معهد يونس إمره التركي افتتاح فرع له في مدينة مصراتة الليبية.

ووقع يونس إمره التركي مع جامعة مصراتة بروتوكولا لإقامة مختلف الفعاليات والأنشطة.

وقال القنصل العام التركي غوركان غورمريجليلر في مصراتة، إنهم يواجهون طلبا مكثفا لتعلم اللغة التركية في المدينة.

وأضاف أن معهد يونس إمره سيقيم دراسات أكاديمية بخصوص اللغة التركية وآدابها.

وأردف: "وقع معهد يونس إمره وجامعة مصراتة بروتوكولا بهدف التعاون بين المؤسستين ودعم دراسات اللغة التركية وآدابها من خلال توفير أعضاء هيئة التدريس، والمواد التعليمية وتحديد البرامج التعليمية وتبادل الطلاب والقيام بأنشطة ثقافية وأكاديمية مشتركة".

وأعلنت جامعة مصراتة في حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "تم توقيع بروتوكول بين المؤسستين في العاصمة التركية أنقرة لتطوير التعاون في القضايا الثقافية والأكاديمية وفتح فرع لتعهد يونس إمره في مصراتة".

وتأسس معهد يونس إمره في العاصمة أنقرة عام 2009 تيمنا باسم الشاعر التركي يونس إمره الذي توفي عام 1321.

وكوّن المعهد منذ تأسيسه جسرا للتواصل بين تركيا والعالم، وسفيرا إلى مختلف الثقافات والحضارات، وطريقا يُعبد أواصر التواصل والتبادل الثقافي مع الدول الأخرى.

ويقوم المعهد بتدريس اللغة التركية لأكثر من 400 ألف طالب في 194 دولة، إضافة إلى تنظيم مئات الفعاليات الثقافية سنويا في عدة دول حول العالم.