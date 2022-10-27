يائير يستعد للتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، للتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

ووفق قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، فمن المفترض أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم للمصادقة النهائية على الاتفاق.

وأضافت: "بعد ذلك سيوقّع لابيد على الاتفاق ويتم نقله بطائرة مروحية مع مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية (ليؤر شيلات) إلى قاعدة اليونيفيل (بعثة الأمم المتحدة) في الناقورة (جنوب لبنان)".

وأوضحت أن مراسم تسليم الوثائق الموافقة على هذا الاتفاق في الناقورة سينظم أخيراً الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

وتابعت القناة العبرية: "في رأس الناقورة سيكون الوفدان (الإسرائيلي واللبناني) في غرف منفصلة، وخلال العملية كلها لن يكون هناك سوى مصور واحد من اليونيفيل سيقوم بتصوير تسليم الوثائق من إسرائيل ولبنان للوسيط الأمريكي آموس هوكستين".

وبحسب المصدر ذاته، بعد انتهاء تسليم الوثائق الموقعة من تل أبيب وبيروت على الاتفاق إلى الجانب الأمريكي، سيزور هوكستين إسرائيل، على متن المروحية ذاتها لعقد لقاءات مع لابيد ووزير الدفاع غانتس.

وقبل التوصل إلى اتفاق، كان لبنان وإسرائيل يتنازعان على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتوسطت واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.