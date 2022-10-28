حرس الحدود الأردني يحبط عملية تهريب مخدرات كبيرة من سوريا

أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى أراضي المملكة من الجانب السوري.

وقال بيان صادر عن الجيش اليوم إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت قيام مجموعة من المهربين باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية".

وأضاف البيان أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى فرارهم إلى داخل العمق السوري".

وبين المصدر أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 287 كف حشيش، و259 ألفاً و120 حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الأردن تغيير قواعد الاشتباك على الحدود، ووسع عملياته إثر ارتفاع عمليات التهريب والتسلل، التي نتج عنها مقتل ضابط وعنصر من الجيش في مواجهة مسلحة مع مهربين.

وخلال السنوات الماضية شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق) نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.