القضاء المغربي يحكم بسجن مهاجرين 3-4 أشهر

حكم القضاء المغربي بسجن 74 مهاجرا بأحكام تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، بسبب دخول أراضي البلاد بطريقة غير نظامية.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر حسابها على فيسبوك، الجمعة، إن المحكمة الابتدائية في منطقة الناظور، أصدرت خلال الأيام القليلة الماضية عددا من الأحكام الخاصة بالمهاجرين غير النظاميين.

وأضافت أن المحكمة أصدرت حكماً بالسجن شهرين بحق 4 مهاجرين مع وقف التنفيذ، و3 أشهر لـ8 مهاجرين، و62 بالسجن النافذ 4 أشهر.

وذكرت أن التهم الموجهة للمهاجرين هي دخول التراب الوطني بطريقة سرية.

وأشارت الجمعية إلى أن الحكم أولي وقابل للاستئناف، ولم تصدر إفادة رسمية مغربية بشأن هذه الأحكام حتى الساعة (10.51 تغ).

وبحسب جمعيات غير حكومية، فإن السلطات أوقفت عددا من المهاجرين غير النظاميين بالغابات المحاذية بمدينة الناظور، بينهم قاصرين، خلال الآونة الأخيرة.

وتأتي هذه التوقيفات بعد أشهر من محاولة قرابة ألفي مهاجر، أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، عبور السياج الحدودي لمدينة مليلية، يوم 24 يونيو الماضي، حيث تم ردعهم من السلطات المغربية والإسبانية، مما خلف مصرع 23 منهم.

وفي حين تقول السلطات إن المهاجرين استعملوا العنف ضد رجال الأمن وأن هذه العملية كانت نتاج مخطط مدبر بشكل مدروس.