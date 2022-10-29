قتلى وجرحى في هجوم إرهابي في العاصمة الصومالية

هز انفجاران العاصمة الصومالية مقديشو فيما يبدو أنه هجوم على مقر وزارة التعليم فيما قالت السلطات إن العديد من الأشخاص قتلوا أو جرحوا في التفجيرين اللذين وقعا ظهر السبت. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها.

ووقع هجوم مقديشو في اليوم يجتمع فيه الرئيس ورئيس الوزراء ومسؤولون كبار آخرون لمناقشة مكافحة التطرف العنيف، لا سيما من قبل جماعة الشباب التابعة للقاعدة.

كثيرا ما تستهدف حركة الشباب العاصمة بهجمات على مواقع بارزة تبدأ بتفجيرات ثم الاشتباك مع قوات الأمن. وكانت الجماعة قد اقتحمت مقر وزارة التعليم في عام 2015.

وقع الهجوم الجديد عند تقاطع زوبي، الذي كان مسرحا لانفجار ضخم لحركة الشباب في عام 2017 أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص.