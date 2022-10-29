"كتائب القسام" تعلن مقتل أحد عناصرها

قالت كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، السبت، إن أحد عناصرها توفي متأثرا بجراح أُصيب بها قبل أسابيع خلال عمله في نفق للمقاومة.

وأوضح القسام في بيانه أن المجاهد شاكر دبور، 29 عاما، من بلدة بيت حانون، شمالي القطاع، ارتقى متأثرا بجراحه خلال عمله في نفق للمقاومة.

وأضافت: "شاكر دبور أمضى حياة حافلة بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط، ونحسبه من الشهداء".

وتعلن فصائل فلسطينية، بين الفينة والأخرى، عن مقتل بعض عناصرها، خلال أدائهم لمهام عمل داخلية، كالتدريبات أو تطوير معدّات وتجهيزات عسكرية أو حفر أنفاق.