القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

"كتائب القسام" تعلن مقتل أحد عناصرها

وكالة الأناضول للأنباء
غزة
نشر في 29.10.2022 13:00
آخر تحديث في 29.10.2022 14:01
عناصر من القسام- أرشيفية عناصر من القسام- أرشيفية

قالت كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، السبت، إن أحد عناصرها توفي متأثرا بجراح أُصيب بها قبل أسابيع خلال عمله في نفق للمقاومة.

وأوضح القسام في بيانه أن المجاهد شاكر دبور، 29 عاما، من بلدة بيت حانون، شمالي القطاع، ارتقى متأثرا بجراحه خلال عمله في نفق للمقاومة.

وأضافت: "شاكر دبور أمضى حياة حافلة بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط، ونحسبه من الشهداء".

وتعلن فصائل فلسطينية، بين الفينة والأخرى، عن مقتل بعض عناصرها، خلال أدائهم لمهام عمل داخلية، كالتدريبات أو تطوير معدّات وتجهيزات عسكرية أو حفر أنفاق.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق استدعت الحكومة القطرية سفير ألمانيا في الدوحة احتجاجاً على تصريحات...
مختارات