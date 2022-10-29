مجلس التعاون الخليجي يرفض تصريحات ألمانية حول مونديال قطر

رفض مجلس التعاون الخليجي، السبت، تصريحات ألمانية حول استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

واستدعت الخارجية القطرية، الجمعة، السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ، احتجاجا على تصريحات لوزيرة داخلية بلاده نانسي فيزر، تحدثت فيها عن "الملف الحقوقي للدوحة وعدم حقها في استضافة المونديال".

واستنكر الحجرف، في بيان، تصريحات فيزر، بشأن استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022".

وأكد "موقف دول مجلس التعاون الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين".

وقال إن "قطر ماضية في تحقيق الإنجازات، واستضافتها لبطولة كأس العالم 2022، يعد مصدر فخر واعتزاز مستحق".

وأشاد بـ"الدور الرائد الذي تقوم به دولة قطر في بناء التواصل الحضاري، وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل".

وكشف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في خطاب سابقا أن بلاده تعرضت لحملة غير مسبوقة منذ أن نالت شرف استضافة كأس العالم، لم يتعرض لها أي بلد مضيف.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين بمشاركة 32 منتخبًا.

وهذه أول مرة تستضيف دولة في الشرق الأوسط والعالم العربي البطولة الأشهر في عالم كرة القدم.