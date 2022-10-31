رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقرر إعادة فتح حدود ليبيا مع السودان

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، إنه قرر إعادة فتح المنفذ الحدودي بين ليبيا والسودان لاستئناف حركة تنقل الأفراد والبضائع بين البلدين.

جاء ذلك خلال افتتاحه منتدى اقتصادي في العاصمة طرابلس بعنوان "المنطقة الحرة لتجارة العبور"، الذي تنظمه الغرفة الاقتصادية الليبية السودانية المشتركة، بحسب مقطع مصور نقلته منصة "حكومتنا" الحكومية الليبية على "فيسبوك".

وأضاف الدبيبة إن "إقفال الحدود بين ليبيا والسودان أمر غريب، وحقيقة لا نقبل بها، وأعلن قراري بفتح الحدود مع السودان".

وأُغلقت الحدود الليبية السودانية في يناير/ كانون الثاني الماضي، بقرار من قوات خليفة حفتر، شرقي ليبيا، إثر ما قالت هذه القوات إنه تصاعد خطر فصائل معارضة مسلحة سودانية تنشط على الحدود مع ليبيا.

والمنفذ الحدودي بين البلدين عبارة عن منطقة صحراوية ولا تزال تحت سيطرة قوات الشرق، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن مراسلها في ليبيا.

وأكد رئيس الوزراء الليبي عزم حكومته "تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار وفي مقدمتها السودان".

وقال الدبيبة: إن "السودان يملك مياه عذبه وأراضي خصبة، وإن تعاون مع ليبيا سوف تنتج سلة غذائية لها ولجيرانها أيضًا".

وشدد على "أهمية عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين لتفعيل عدد من الإجراءات التي ستساهم في دعم المناطق الحرة وتجارة العبور".