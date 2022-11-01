بيلا حديد تلتقي عائلة أبو عاقلة في الدوحة وتعبرعن تضامنها معهم

أبدت بيلا حديد عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية تضامنها مع عائلة شيرين أبو عاقلة مراسلة الجزيرة التي اغتالتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك أثناء لقاء جمعها بعائلة الصحفية في العاصمة القطرية الدوحة.

وتحدثت عارضة الأزياء العالمية مطولاً مع أنطوان أبو عاقلة ولينة أبو عاقلة وهما من أقارب مراسلة الجزيرة الراحلة من فلسطين.

وأهدت أبو عاقلة إلى حديد شارة تحمل صورة عمتها الشهيدة، حيث ظهرت في مقطع مصور وهي تعلق الشارة على قميص حديد.

وقامت بيلا حديد بوضع المشبك على كم فستانها وأكدت أن هذا تعبير عن تضامنها وتآزرها مع العائلة.

وعبرت بيلا حديد عن امتنانها للقاء عائلة أبو عاقلة، وللشارة التي أهدتها إياها، بالإضافة إلى تأكيدها تضامنها مع عائلتها.

وقالت حديد "من اللطف جدّاً لقاؤكم ولعلّنا نتحدث لاحقاً، أنا بخدمتكم إذا أردتم أي شيء، أنا حزينة جدّاً لخسارتكم".

والتقطت بيلا حديد صوراً مع أفراد عائلة شيرين وأكدت اهتمامها شخصياً بما حدث لمراسلة الجزيرة الفلسطينية الراحلة.

ووثقت بيلا حديد عبر إنستغرام رحلتها إلى الدوحة بصحبة والدها رجل الأعمال محمد حديد، كما شاركت معه بالحضور في معرض للتراث الفلسطيني.

وخلال زيارتها أكدت بيلا فخرها بجذورها الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني الجميل، مضيفة "أحبك يا قطر وأحبك يا فلسطين".

وكشفت بيلا حديد، عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، أن استمرار دعمها لقضية فلسطين، كبدها "الكثير" من الخسائر.

وفي تصريحات سابقة لعارضة الأزياء، قولها إنه لا مشكلة لديها بخسارة مهنتها في عرض الأزياء، من أجل مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية.

وعرقل دعم القضية الفلسطينية العديد من أعمال حديد، وقطع علاقاتها ببعض الشخصيات التجارية، كما خسرت عددا من الأصدقاء، بحسب تعبيرها، لكن ذلك لن يدفعها للتنازل عن معتقداتها من أجل مهنتها.