ضبط أكثر من خمسة ملايين حبة كبتاغون معدة للتهريب من لبنان للسودان

أعلن وزير الداخلية بسام مولوي ضبط أكثر من خمسة ملايين حبة من الكبتاغون معدة للتهريب إلى السودان.

وتشهد صناعة الحبوب المخدرة المعروفة بالكبتاغون والاتجار بها في السنوات الماضية ازدهاراً في لبنان. فيما كثّفت السلطات مؤخراً جهودها ضد عمليات التهريب، خصوصاً بعد انتقادات من دول خليجية على رأسها السعودية.

وقال مولوي في بيان الثلاثاء إن قوة الأمن الداخلي أحبطت محاولة تهريب "خمسة ملايين و415 ألف حبة" كانت مخبأة "في ألواح فايبر" في مستودع في منطقة الغازية جنوب بيروت.

وكان من المفترض تهريب تلك الحبوب إلى أبيدجان ثم السودان عبر مرفأ بيروت، وفق مولوي.

ولم يتضح ما إذا كانت السودان الوجهة الأخيرة لتلك المواد المخدرة، التي لطالما شكلت دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، الوجهة الرئيسية لها.

وأحبطت الأجهزة الأمنية البنانية مؤخراً عمليات تهريب ضخمة باتجاه الأسواق الخليجية خصوصاً.

وفي كانون الثاني/يناير، ضبطت قوات الأمن اللبنانية كميات مخبأة داخل أكثر من 430 صندوقاً كانت متجهة إلى توغو ومنها إلى السعودية. كذلك ضبطت عناصر من الجمارك اللبنانية في كانون الأول/ديسمبر تسعة ملايين حبة من الكبتاغون كانت مخبأة في شحنة برتقال في مرفأ بيروت ومن المفترض إرسالها إلى الكويت.

وحبوب الكبتاغون من المخدرات السهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلاً رخيصاً عن الكوكايين.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة إذ تُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الثورةعام 2011، لكن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً. وتنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان أيضا.