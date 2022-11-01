فتح صناديق الاقتراع في إسرائيل إطلاقاً لانتخابات عامة

فُتحت صناديق الاقتراع، أمام الناخبين، في إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الـ25، فيما تستمر عملية التصويت حتى العاشرة ليلا بتوقيت القدس.

وتوجه فيها الإسرائيليون للإدلاء بأصواتهم، للمرة الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات، دون أن تستبعد الأوساط الإسرائيلية إجراء انتخابات سادسة، في حال استمرار أزمة تشكيل الحكومة.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، في تصريح، إن 6 ملايين و788 ألفا و804 إسرائيليين هم أصحاب حق الاقتراع في هذه الانتخابات.

وسيدلي الإسرائيليون بأصواتهم في 11707 صندوق اقتراع منتشرة في كل أنحاء إسرائيل.

واستنادا إلى لجنة الانتخابات المركزية، فإن 40 قائمة ستخوض الانتخابات، ستفوز منها 11 فقط بحسب استطلاعات الرأي العام التي نشرت في الأسابيع الأخيرة.

وترجح الاستطلاعات تصدر حزب "الليكود" اليميني القوائم الفائزة بالانتخابات، ولكن على زعيم الحزب بنيامين نتنياهو الوصول إلى تحالف من 61 عضوا بالكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعد لتشكيل الحكومة.

وفور إغلاق صناديق الاقتراع ستظهر نتائج العينات التلفزيونية، ولكن النتائج الرسمية الأولية ستبدأ بالظهور غدا الأربعاء.

والاثنين، أعلنت الشرطة الإسرائيلية نشرها 18 ألف شرطي "للحفاظ على النظام العام وضمان سريان العملية الديمقراطية بشكل طبيعي ووفقا للقانون".

وجاءت الانتخابات الخامسة بعد انهيار ما يسمى بائتلاف "التغيير" الذي جمع ثمانية أحزاب متباينة نجحت في الإطاحة بنتنياهو من رئاسة الوزراء لكنها فشلت في النهاية في تحقيق الاستقرار السياسي.