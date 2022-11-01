لبنان: روسيا ستمنحنا 25 ألف طن قمح و10 آلاف طن وقود

أعلن وزير النقل والأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية، أنّ روسيا ستمنح بلاده 25 ألف طن من القمح و10 آلاف طن من الوقود على أن يتمّ إعلان تفاصيل الأمر خلال يومين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، وأضاف أنّ السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف نقل إليه قرارا للرئيس فلاديمير بوتين، بتزويد لبنان منحة قمح حجمها 25 ألف طن، و10 آلاف طن من الفيول (وقود لإنتاج الكهرباء).

وبحسب حمية، فإن السفير الروسي طلب من الوزارة القياسات الخاصة بالسفن لرسو البواخر المناسبة في المرافئ اللبنانية، على أن يحدد تاريخ التسليم في اليومين المقبلين.

وحتى ساعة نشر الخبر لم يصدر تعقيب روسي بشأن تصريحات الوزير اللبناني.

يأتي ذلك، بعد أن قالت روسيا السبت إنها علقت مشاركتها في مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة وتُيسر مرور سفن الشحن فيه رغم استمرار الحرب.

ومنذ نحو 3 سنوات، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلا عن شحّ في الوقود والأدوية وهبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.