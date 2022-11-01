مبادرة ذكية للتعريف بالإسلام على هامش مونديال قطر 2022

انتشرت في منطقة اللؤلؤة بالعاصمة القطرية الدوحة جداريات كتبت عليها أحاديث نبوية مترجمة إلى الإنجليزية تعكس قيم الإسلام، وقد حازت انتباه وإعجاب الناس.

وترى هذه الجداريات في مارينا اللؤلؤة وممرات المواقع التجارية، مع اقتراب استضافة قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقطر أول دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذه البطولة الأبرز والأضخم في عالم كرة القدم على مستوى المنتخبات.

ومكتوب على بعض هذه الجداريات: كل معروف صدقة، واتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة، ومن لا يَرحم لا يُرحم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.

وحظيت مبادرة التعريف بالدين الإسلامي بإشادات من صحفيين ونشطاء عرب عبر منصات التواصل الاجتماعي، واعتبرها بعضهم طريقة مبتكرة.

وكتبت الإعلامية علا شفيع: "جداريّات تتضمّن أحاديث للنبي محمد مُترجمة للإنجليزيّة في قطر لتعريف القادمين للمونديال بالدين الإسلامي".

وقال كتب الصحفي الفلسطيني تامر المسحال: "مبادرة رائعة وجميلة.. قلب العاصمة القطرية الدوحة يتزين بجداريات تضم أحاديث نبوية لتعريف ضيوف كأس العالم بالدين الإسلامي مترجمة إلى اللغة الإنجليزية".

وكتبت القطرية جزلة النعيمي: "أجمل ما رأيت من اعمال كأس العالم قطر 2022 تزيين قطر بجداريات تعريف بالدين الإسلامي لضيوف كأس العالم فيها أحاديث نبويه وهي مترجمة إلى اللغة الإنجليزية".

أما الإعلامي الرياضي الجزائري حفيظ دراجي فكتب: "قبل أيام من المونديال، قطر تكشف النقاب عن جداريات تتضمن أحاديث نبوية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية للتعريف بالإسلام في كأس العالم 2022".

وقال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين دكتور على القرة داغي: "قطر الحبيبة تبتكر الطرق الواعية للتعريف برسالة الإسلام عبر جداريات تحمل أحاديث نبوية مترجمة للإنجليزية خلال كأس العالم".

وتابع أن "التعريف بالإسلام رسالة وتشريعات وبالقيم الكبرى لابد له من ذكاء في الوسائل التعريفية لتوضيحها واستثمار المواسم ولا أعتقد أن فرصة تفوق كأس العالم".