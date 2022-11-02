البحرين تستعد لزيارة الحبر الأعظم

تتواصل الاستعدادات في البحرين لاستقبال بابا الفاتيكان الذي من المقرر أن يحيي قداسا في ملعب المنامة يوم السبت.

يقيم في الخليج نحو مليوني مسيحي من الكاثوليك، غالبيتهم عمّال من الفيليبين والهند فيما يعيش نحو مليون كاثوليكي، جميعهم من الأجانب، في الإمارات.

ويسمح بممارسة الشعائر الدينية المسيحية في العديد من الكنائس، كما هو الحال في الدول الخليجية الأخرى إجمالا.

وقد زار البابا فرنسيس الإمارات في العام 2019، في مستهل زيارة تاريخية هي الأولى لحبر أعظم إلى شبه الجزيرة العربية، مهد الاسلام.

ويتوقع الأب شربل فياض المقيم في البحرين، وهو كاهن الجالية العربية حضور نحو 28 ألف مسيحي القداس.

وبحسب فياض، فإن 20 ألف مسيحي سيأتون من البحرين وغالبيهم يحملون الجنسيتين الهندية والفيلبينية.

ويضيف "للزيارة بعد استراتيجي كبير من خلال تعزيز دور البحرين كحاضنة لانفتاح الحوار الأخوي بين الأديان وبناء الجسور بين الشرق والغرب".

وأوضح فياض أن جوقة مؤلفة من مئة شخص من جنسيات مختلفة من بينها العربية والهندية والفيلبينية ستنشد الترانيم للبابا بلغات متعددة من بينها الهندية والإنكليزية والعربية.

من جانبها، تقول الأردنية منى جورج كورو التي تقيم في البحرين "صدورنا تبتهج للزيارة الميمونة لقداسة البابا".

وتضيف "بالتأكيد زيارة قداسة البابا وإتاحة الفرصة لنا كمسيحيين في البحرين لأداء الصلاة (..) وأن يكون قداسة البابا هو من يترأس القداس الالهي هي فكرة عظيمة. نشعر أننا محظوظون".

وتتضمّن محطات البابا في البحرين زيارة كنيسة "القلب المقدس" في العوالي، وهي أول كنيسة رسمية في البحرين وأول كنيسة شيدت في الخليج.

ووضع حجر الأساس لكنيسة "القلب المقدس" في 1939، بعدما منح أمير البحرين في حينه الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة قطعة أرض لبناء الكنيسة.