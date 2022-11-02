الجيش الإسرائيلي يهدم 4 منازل فلسطينية بالضفة الغربية

قام الجيش الإسرائيلي المحتل، الأربعاء، بهدم 4 منازل فلسطينية بالضفة الغربية، بدعوى "البناء دون ترخيص".

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية داهمت بلدتي جلبون قرب جنين، والولجة بمحافظة بيت لحم، برفقة جرافات عسكرية، وهدمت 4 منازل بدعوى "البناء دون ترخيص".

واندلعت مواجهات بين عشرات المواطنين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي المحتل خلال عملية الهدم في جلبون، واستخدمت إسرائيل الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة "ج" دون تصريح إسرائيلي، يعد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 عام 1995 أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.