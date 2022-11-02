بتهديد السلاح .. لبناني يقتحم مصرفاً في بيروت ويسترد وديعته

اقتحم أحد المودعين اللبنانيين، الأربعاء، مصرف الاعتماد اللبناني في منطقة الحازمية شرق بيروت، شاهرا سلاحه، لاستعادة وديعته البالغة 30 ألف دولار.

وذكرت جمعية المودعين في لبنان - عادة تدافع عن حق المودعين - بأن مودعا (لم تذكر اسمه) اقتحم بنك الاعتماد في منطقة الحازمية بجبل لبنان للمطالبة بوديعته المحتجزة.

وقالت الجمعية في بيان على تويتر، إن المودع اقتحم البنك شاهرا سلاحه.. "المودع الذي اتضح أنه عسكري متقاعد حصل على وديعته بقيمة 30 ألف دولار".

وحتى ساعة نشر الخبر لم يصدر تعليق رسمي من السلطات اللبنانية أو إدارة البنك المذكور حول ما أوردته جمعية المودعين.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها لمدة أسبوع، رفضا لعمليات اقتحام نفذها مودعون للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف.

وتتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.

ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.