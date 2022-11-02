تحذيرات إسلامية من تغيرات ديموغرافية وحضارية بالقدس

حذرت وكالة بيت مال القدس، اليوم الأربعاء، من التغييرات الديموغرافية والحضارية التي تتعرّض لها مدينة القدس الفلسطينية.

جاء ذلك في تقرير الوكالة التي قالت إن الواقع الذي تفرضه إسرائيل على الأرض، بات يطرح تحديات على الفلسطينيين، الذين يجدون أنفسهم في كل مرة أمام تغيير كبير في معالم القدس الديموغرافية والحضارية.

وأوضح أن التغيير جعل مفهوم القدس الشرقية المقابل للقدس الغربية، يتقلّص إلى مفهوم الأحياء العربية شرقي القدس.

ولفت إلى أن الأحياء العربية شرقيّ القدس تبقى عبارة عن تجمعات سكانية غير متصلة جغرافياً، تفصل المستوطنات فيما بينها من جهة، والمباني العامة الرسمية من جهة أخرى، كما يفصلها الجدار عن باقي الأحياء التابعة لنفوذ بلدية القدس الإسرائيلية.

وبحسب التقرير فإن"الواقع الذي باتت تفرضه السلطات الإسرائيلية، يجعل من الصعب استعادة شخصية القدس الشرقية بطابعها الديني والحضاري الأصلي، لحجم الضرر الذي لحقها جرّاء سياسات ممنهجة استمرّت لعقود، وما تزال متواصلة.

وأشار إلى أن "السلطات الإسرائيلية نهجت سياسة هدم وإغلاق المنازل الفلسطينية في القدس، بحجة البناء دون ترخيص، مما يجعل آلاف الأشخاص يعيشون أوضاعًا نفسية صعبة جرّاء التهديد المستمر بهدم البيوت، التي تصل نسبتها إلى 86 في المئة من أراضي القدس الشرقية".

وتابع أنه "مع تقلّص المساحة الممنوحة للفلسطينيين، يشتكي المقدسيون من مشاكل مزمنة تطال البُنى التحتية والتجهيزات، ويطالبون بصيانة الطرق وربط الأحياء بشبكة شوارع كاملة، وترميم المناطق التجارية وأسواقها، وغيرها من الخدمات الأساسية".

وتعتبر وكالة بيت مال القدس الشريف (مقرّها في المغرب)، الذراع الميدانية للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامية.

وتعنى "لجنة القدس" بدعم القدس، من خلال بناء مستشفيات ومراكز اجتماعية وتعليمية، وتنظيم أنشطة أخرى لحماية حقوق المقدسيين وتعزيز صمودهم في مواجهة الاحتلال.