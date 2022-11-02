جدارية حلم التحرير في غزة بالذكرى 105 لوعد بلفور

105 سنوات مرت على وعد بلفور، الذي وهبت بموجبه بريطانيا حقاً مزعوماً لليهود في تأسيس وطن قومي لهم في فلسطين، وفقاً للمقولة المعروفة والمزيفة "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض".

وفي الذكرى المشؤومة، رسم فنانون تشكيليون في قطاع غزة، الأربعاء، لوحة جدارية بمناسبة الذكرى السنوية 105 لوعد بلفور التي توافق 2 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

ودعت إلى رسم الجدارية، هيئة الشباب والثقافة الحكومية، بالتعاون مع مؤسسة رواسي فلسطين.

وجسّدت أمل الفلسطينيين بالوصول إلى مدينة القدس بالضفة الغربية والصلاة بالمسجد الأقصى وحملت الجدارية اسم "سنصلّي في القدس".

واحتوت الجدارية على مجسم لرجل فلسطيني وحفيده، ويرتديان زياً عسكرياً وكوفية كرمز للنضال الفلسطيني.

ويشير الرجل بإصبعه إلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى، التي ظهرت صفراء من بين مجموعة من الأبنية التي تم رسمها في إشارة لمدينة القدس.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة رواسي فلسطين محمد الحسني، "شارك في رسم هذه الجدارية التي بلغ طولها 6 أمتار، 7 فنانين تشكيليين".

وأضاف: "هذه الجدارية تحمل عدّة مضامين، أبرزها أن المقاومة الفكرية والثقافية والإعلامية واحدة تقف في خندق واحد مع المقاومة المسلّحة حتى العودة والتحرير".

وأردف الحسني: "المجتمع الفلسطيني يُنشئ أطفاله على قيم المقاومة بهدف التحرير، وهذا تم تجسيده في الجدارية بالطفل الذي يرتدي زيًا عسكريًا وينظر نحو القدس".

وأكد أن الفن التشكيلي دائماً يُسند القضايا الوطنية الفلسطينية ويعبّر عن هموم الشعب".

وأشار إلى أن الجدارية تحمل عدة مضامين مهمة ذات طابع وطني من خلال رسم مسن فلسطيني يسلم حفيده الذي يرتدي الزي العسكري مفتاح العودة، ويشير بيده نحو القدس، للتأكيد على أن مدينة القدس هي وصية الأجداد والآباء لأبنائهم للمحافظة عليها وحمايتها والعمل من أجل تحريرها.

وأدان الحسني وعد بلفور قائلاً إنه "يعدّ أولى خطوات إقصاء الشعب الفلسطيني من أرضه، والمؤسس لدولة الاحتلال".

وفي عام 1948 سلّمت بريطانيا فلسطين، عبر السماح لـ "منظمات يهودية" بالسيطرة على أراضٍ فلسطينية أقاموا عليها ما أسموه دولة "إسرائيل"، فيما عرف فلسطينيا بـ "النكبة"، ووقعت حينها ثلاثة أرباع فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية.

وعلى مدار العقود الماضية، طالبت المستويات الفلسطينية الرسمية والشعبية الحكومة البريطانية بتقديم اعتذار رسمي عن الكارثة التي لحقت بهم جرّاء "وعد بلفور"، إلا أن الأخيرة ترفض ذلك.