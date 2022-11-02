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رئيس الوزراء الإسرائيلي يلغي مشاركته بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ المصرية

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 02.11.2022 18:24
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الأربعاء، مشاركته بمؤتمر دولي في مصر الأسبوع المقبل، بعد أن أظهرت نتائج أولية للانتخابات تقدم رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "ألغى رئيس الوزراء لابيد وصوله إلى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ الأسبوع المقبل بعد نتائج الانتخابات".

وأضافت: "سيرأس الوفد الإسرائيلي إلى المؤتمر الرئيس إسحاق هرتسوغ".

وكان من المقرر أن يشارك لابيد في قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة بين 6 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأظهرت نتائج الفرز الأولي للانتخابات الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء، تقدم معسكر نتنياهو ما يؤهله لتشكيل حكومة في الأسابيع القليلة المقبلة.

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