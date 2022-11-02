هيومن رايتس ووتش: بي كي كي/ واي بي جي دمر مئات المنازل في الحسكة السورية

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي دمر 140 منزلا لمدنيين في أول شهرين من العام الجاري.

جاء ذلك في تقرير أعدته المنظمة عما حدث بعد فرار عناصر مزعومين من "داعش" من سجن الصناعة الذي كان يحتجزهم التنظيم الإرهابي فيه في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأشار التقرير إلى قيام إرهابيي "واي بي جي" الذين يتخفون تحت اسم "قوات سوريا الديمقراطية" بمداهمة بعض الأحياء حول السجن بين 21 يناير و11 فبراير/ شباط الماضيين، للقبض على عناصر "داعش" الفارين.

كما ذكر التقرير، الذي تضمن معلومات أدلى بها شهود عيان، أن إرهابيي "واي بي جي" دمروا بالكامل 48 من أصل 140 منزلاً كانت تؤوي ما لا يقل عن 147 أسرة، وألحقوا الضرر بالمنازل المتبقية، وذلك بذريعة القبض على عناصر "داعش".

ولفت إلى أن "واي بي جي" الإرهابي استخدم آليات لهدم المنازل المذكورة في حيي غويران والزهور بمحافظة الحسكة.

ودعا التقرير تنظيم "واي بي جي" إلى دفع تعويضات للمدنيين الذين دمر منازلهم.

وبذريعة محاربة داعش، تقدم الولايات المتحدة تدريبات عسكرية وشاحنات محملة بالدعم العسكري لإرهابيي "واي بي جي" بالرغم من المخاوف الأمنية لحليفتها في الناتو. مع التأكيد على أنه لا يمكن لأحد أن يدعم جماعة إرهابية لهزيمة أخرى، تنفذ تركيا عملياتها الخاصة لمكافحة الإرهاب وقد تمكنت خلالها من إخراج عدد كبير من الإرهابيين من المنطقة.