استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب القدس

استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، شمال غرب مدينة القدس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي إن المواطن داود محمود خليل ريان (42 عاما) استشهد برصاص الاحتلال الحي في القلب، في بلدة بيت دقو، شمال غرب القدس.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي عقب اقتحام بلدة بيت دقو، وتفتيش منزل فلسطيني نفذ عملية دهس الأربعاء أصيب خلالها جندي إسرائيلي غربي رام الله.

واستخدم الجيش الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

والأربعاء أعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي)، أن "الشهيد الذي أطلق جيش الاحتلال النار عليه غرب رام الله هو حباس عبد الحفيظ يوسف ريان (54 عاما) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي صرحت سابقاً أن إسرائيلي أصيب في عملية دهس غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية، وتم تحييد المنفذ.