الأردن يشدد على أهمية الاستقرار في سوريا لا سيما في الجنوب المحاذي لحدوده

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، أهمية الاستقرار في سوريا خاصة في المناطق الجنوبية الحدودية مع المملكة الهاشمية.

جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة عمّان الخميس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في إطار زيارة رسمية، يُجريها الأخير إلى المملكة.

وبحسب بيان للديوان الملكي استعرض الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفق المصدر ذاته.

وأشار الملك إلى "أهمية تفعيل جهود التوصل لحلّ سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ويضمن عودةً طوعية وآمنة للاجئين".

وأظهرت أرقام نشرتها مفوضية شؤون اللاجئين في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أن أعداد اللاجئين السوريين في المملكة بسجلاتها هو 670 ألف و364.

لكن عمان تُعلن باستمرار استضافتها نحو 1.3 مليون سوري، وهو عدد من يحملون صفة "لاجئ"، إضافة لمن دخلوا قبل بدء الثورة بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.

ويعد الأردن من أكثر الدول تأثرًا بما تشهده سوريا، بسبب ارتباط الدولتين بحدود جغرافية تصل إلى 375 كيلو مترا.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول "الأعباء التي يواجهها الأردن بسبب الأزمة السورية، بما فيها محاولات التهريب المنظمة للمخدرات".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث القضية الفلسطينية، وجهود العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وأكد الملك عبد الله مواصلة الأردن جهوده في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية عليها.

وفي وقت سابق الخميس، وصل لافروف الأردن في زيارة رسمية غير محددة المدة، أجرى خلالها مباحثات مع نظيره أيمن الصفدي، تناولت العلاقات الثنائية، والعديد من القضايا الإقليمية والدولية.