بابا الفاتيكان يصل البحرين في أول زيارة له للمملكة ويلتقي عاهل البلاد

أعرب البابا فرانسيس عن أمله بإجراء حوار مع المجتمع الإسلامي في البحرين، حيث تستضيف الحكومة مؤتمرا بين الأديان عن التعايش بين الشرق والغرب.

ووصل البابا إلى قاعدة عوالي الجوية وسط الصحراء، وتوجه مباشرة إلى اجتماع خاص مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة في المطار، قبل مراسم الاستقبال الرسمية.

كثيرا ما روج فرنسيس للحوار كأداة للسلام، ووهو من المؤمنين بأن إظهار التناغم بين الأديان مطلوب خاصة في ظل الصراعات الإقليمية. عشية رحلته، طلب فرنسيس اقامة صلوات لكي تعزز رحلته "قضية الأخوة والسلام التي تحتاج إليها عصورنا أشد الاحتياج."

وهذه هي الزيارة هي الثانية للبابا إلى دولة خليجية، بعد زيارة تاريخية في 2019 إلى أبو ظبي، حيث وقع وثيقة تروج للأخوة بين الكاثوليكية والإسلام مع شيخ الأزهر أحمد الطيب. تلتها زيارة في 2021 إلى العراق حيث استقبله آية الله علي السيستاني، أحد أبرز رجال الدين الشيعة في العالم.

يلتقي فرنسيس مجددا هذا الأسبوع في البحرين بالشيخ الطيب، فضلا عن رموز آخرين بارزين في مجال التعايش بين الأديان ويتوقع حضورهم مؤتمرا مشابها للذي استضافته كازاخستان الشهر الماضي وحضره أيضا فرنسيس والطيب.

ستسمح الزيارة لفرنسيس أيضا بدعم المجتمع الكاثوليكي في البحرين، الذي يبلغ تعداد أفراده نحو 80 ألف شخص في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها إجمالا نحو 1.5 مليون نسمة.

ومعظم الطائفة الكاثوليكية في البحرين من العمال الفلبينيين والهنود، لكن المنظمين يتوقعون حضور زوار من السعودية ودول مجاورة ينضمون لقداس يترأسه فرنسيس في الاستاد الوطني السبت.