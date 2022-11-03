تضامن إسلامي مع قطر في مواجهة الحملة المضادة بسبب المونديال

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الأربعاء، تضامنها مع قطر في مواجهة ما أسمته "الحملة المشبوهة" ضدها بسبب استضافتها مونديال كأس العالم لكرة القدم.

وقالت المنظمة في بيان رسمي إنها تتضامن مع دولة قطر وتدعمها وتقف إلى جانبها في مواجهة الحملة المشبوهة من بعض الدوائر والأوساط (لم تحددها) بسبب استضافتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأضاف أن "دولة قطر وفرت كل الإمكانيات لإنجاح هذا العرس الكروي العالمي في ظروف ملائمة ومريحة، وقدمت كل الضمانات على احترام شروط تنظيم هذا الحدث الكبير بشهادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

ولفت البيان إلى أنه "لم يسبق أن تعرضت دولة من الدول التي نظمت هذا الاستحقاق الكروي العالمي لمثل هذه الحملة الجائرة".

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استدعت وزارة الخارجية القطرية، السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ، احتجاجا على تصريحات لوزيرة داخلية بلاده نانسي فيزر، حول استضافة الدوحة لكأس العالم 2022.

وقالت فيزر في مقابلة مع شبكة "إيه آر دي" (محلية): "بالنسبة لنا كحكومة ألمانيا، فإن حق الاستضافة هذا خادع للغاية"، مضيفة أن "هناك معايير ينبغي الالتزام بها وسيكون من الأفضل عدم منح حق استضافة البطولات لمثل هذه الدول".

وأعربت الخارجية القطرية، في بيان، "عن خيبة أمل قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلت بها فيزر بحق استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، كما طالبت بتوضيحات بشأن هذه التصريحات".

والأربعاء، أعلن الزعماء العرب، دعمهم لدولة قطر في استضافة مونديال 2022، رافضين ما أسموه "حملات تشويه وتشكيك مغرضة" تتعرض لها .

جاء ذلك خلال البيان الختامي الصادر عن الدورة الـ31 لقمة جامعة الدول العربية التي انعقدت بالجزائر.

والسبت، أعلن مجلس التعاون الخليجي، رفضه تصريحات ألمانية بشأن استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022.

ووفق بيان صادر عن نايف الحجرف الأمين العام للمجلس، أكد "موقف دول مجلس التعاون الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين".

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين بمشاركة 32 منتخبًا.

وهذه أول مرة تستضيف دولة في الشرق الأوسط والعالم العربي البطولة الأشهر في عالم كرة القدم.