جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع الحصار عن نابلس

رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، الحصار المفروض منذ أسابيع على مدينة نابلس في الضفة الغربية، بحسب ما ذكر متحدث باسم الجيش.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويتر: "في إطار تقييم الوضع العام في الضفة الغربية، قررنا رفع القيود على الحركة في منطقة نابلس وإعادة فتح الحواجز في مداخل المدينة".

وأكد متحدث عسكري، أن الإغلاق رفع الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحواجز والطرق الرئيسية والفرعية، أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها في الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن قتل مسلحون فلسطينيون من مجموعة "عرين الأسود" جنديا إسرائيليا بالقرب من مستوطنة "شافي شمرون".

وتجدر الإشارة إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وفق القانون الدولي.

وشكّل مقاتلون كانوا ينتمون إلى فصائل مختلفة مثل حركة فتح والجهاد الإسلامي أو حركة حماس قبل مدة مجموعة "عرين الأسود"، والتي انتشرت شعبيتها بسرعة من خلال رسائل تلغرام المشفرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتابعهم أكثر من 220 ألف شخص.