خلال 5 أشهر فقط.. الألغام تودي بحياة 95 يمنياً

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، مقتل 95 مدنياً في اليمن، بسبب انفجار ألغام خلال 5 أشهر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن في بيان: "تستمر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في إلحاق خسائر فادحة بالمدنيين في اليمن".

وأضاف البيان: "كانت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة مسؤولة عن 343 ضحية مدنية، بما في ذلك 95 حالة وفاة و248 إصابة، بين أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول 2022".

ولم يتهم المكتب الأممي جهة بالوقوف وراء هذه الألغام، لكن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي سبق أن تبادلت الاتهامات بشأن ذلك.

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين يمنيين، بلغت أعداد الألغام المزروعة في البلاد منذ بدء الحرب أكثر من مليوني لغم.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.