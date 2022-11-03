"هيئة الإغاثة التركية" تطلق حملة الشتاء لدعم النازحين شمالي سوريا

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH"، إطلاق حملة الشتاء لدعم السوريين المحتاجين من النازحين في شمالي سوريا.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الهيئة بولنت يلدريم، مدينة تل أبيض السورية في منطقة عملية "نبع السلام"، معلناً عن بدء الحملة تحت شعار "الخير يقي من البرد"، خلال زيارته .

وقال يلدريم في تصريح للصحفيين، إنه أجرى جولة في مناطق إدلب وعفرين واعزاز، لتفقد أعمال الهيئة هناك وتحديد الاحتياجات، مشيراً أن السوريين يحاولون تأمين احتياجاتهم بأنفسهم، إلا أن هذا الأمر غير ممكن بالنسبة لمجتمع شهد حرباً كبيرة.

ودعا يلدريم المواطنين للمشاركة في حملة الدعم، قائلاً "لن يظل أي طفل دون سقف، ولن يخلد أي طفل إلى الفراش برداناً، هذا هو هدفنا".

وأوضح أن السوريين بحاجة ماسة إلى البطانيات والفرش والفحم والمواد الغذائية في فصل الشتاء.

وخلال السنوات الست الماضية، نفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية شمالي سوريا ضد تنظيمي "داعش" و "واي بي جي - بي كي كي" الإرهابيين، وحررت خلالها مدناً عديدة شمالي سوريا وحولتها إلى مناطق آمنة.

وتتواصل حملات المساعدة للنازحين والمحتاجين من قبل هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH" في هذه المناطق.