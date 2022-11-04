إصابة 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات آخرون بحالات اختناق، الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية وأخرى طبية فلسطينية لمراسل الأناضول، بإصابة 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعشرات بحالات اختناق.

جاء ذلك خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات أسبوعية في بلدات كفر قدوم شرقي قلقيلية، وبيت دجن وبيتا بمحافظة نابلس مناهضة للاستيطان.

وقال شهود عيان، إن الجيش استخدم الرصاص المعدني وقنابل غاز مسيل للدموع لتفريق مسيرة منددة بالاستيطان في بيت دجن شرقي نابلس.

فيما قال مسعفون ميدانيون، إنهم تعاملوا مع عشرات بالمصابين بحالات اختناق في بلدة بيت دجن.

كما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدة بيتا جنوبي نابلس.

وفي بلدة كفر قدّوم شرقي قلقيلية، أفاد منسق لجان المقاومة الشعبية مراد شتيوي، في بيان أن 4 أصيبوا برصاص معدني مغلف بالمطاط وعشرات بالاختناق خلال قمع الجيش للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.

وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.