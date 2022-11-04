الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا للقسام في غزة

قصف الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، موقعاً تابعاً لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان رسمي: "هاجمت طائرات موقع تحت أرضي تابع لمنظمة ‎حماس يستخدم كمجمع خاص لتطوير وصناعة قذائف صاروخية".

وأضاف: "الهجوم ردًّا على اطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل مساء يوم الخميس".

وأفادت مصادر صحفية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات متتالية على موقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" وسط قطاع غزة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن تسبب القصف بتحطم نوافذ منازل عدة وانقطاع للتيار الكهربائي.

ومساء أمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض منظومة "القبة الحديدية" صاروخا أطلق من قطاع غزة، ورصد محاولة إطلاق 3 قذائف صاروخية أخرى سقطت داخل القطاع، للمرة الأولى منذ قرابة 3 شهور.

وقال الجيش: "تم الكشف عن إطلاق صاروخ واحد، من أراضي قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "اعترض نظام القبة الحديدية الصاروخ"، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من جانب الفصائل الفلسطينية بالقطاع.

وفي بيان أخر، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته "رصدت محاولة إطلاق 3 قذائف صاروخية فاشلة من غزة سقطت داخل القطاع".

من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن هذه المرة الأولى التي يتم فيها رصد إطلاق صاروخ من غزة، منذ 3 شهور، حيث شهدت الحدود خلال هذه المدة هدوءا.

ووفق القناة، يعتقد أن إطلاق الصاروخ يأتي ردا على اغتيال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الخميس، الناشط في حركة "الجهاد الإسلامي" فاروق سلامة، بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.