السعودية تطلق أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أمس الخميس، شركة "سير" كأول علامة تجارية محلية لصناعة السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة في المملكة.



وسيكون المشروع مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة و"فوكسكون" الصينية، ومع الحصول على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من "بي إم دبليو" الألمانية لاستخدامها في تطوير المركبات.



ويأتي إطلاق الشركة تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تمكين القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي وفقاً لأهداف "رؤية 2030"، وبما يتسق مع أهداف البلاد في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة تعزيزاً للتنمية المستدامة.



وقال ولي العهد إن إطلاق "سير" لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب، بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية.

وتسهم "سير" في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي من شأنه استحداث الكثير من فرص العمل للكفاءات الوطنية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية الصندوق في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية المملكة لعام 2030.

وأفاد بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه من المتوقع أن تجذب "سير" استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال (149.5 مليون دولار) لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار)، مع توفيرها لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034

ومن المقرّر أن تكون سيارات شركة "سير" متاحة للبيع خلال عام 2025.