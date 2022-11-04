ورقة نقدية جزائرية مكتوبة بالإنجليزية تثير الجدل في فرنسا

أثارت ورقة نقدية جديدة طرحتها الحكومة الجزائرية للتداول، عشية الاحتفال بمرور 68 سنة على حرب التحرير في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1954، جدلاً في قطاع من الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، بسبب صياغة قيمتها باللغة الإنجليزية مع العربية.

وأعلن بنك الجزائر المركزي على حسابه في تويتر، أن إصدار الورقة ذات ألفي دينار "يأتي تخليداً لانعقاد قمة الدول العربية بالجزائر، وإحياء للذكرى الـ68 لاستقلال الجزائر عن فرنسا".

📌 تخليدا لذكرى الفاتح نوفمبر وموازاة مع احتضان الجزائر لمجلس جامعة الدول العربية في دورتها الـ31 بنك الجزائر يصدر ورقة نقدية تذكارية ذات قيمة ألفي دينار (2000 دج) إلى جانب اصدار قطعة نقدية جديدة ذات قيمة خمسين دينار(50 دج) pic.twitter.com/dvTIKBabCy — Télévision Algérienne-التلفزيون العمومي الجزائري (@entv_dz) October 31, 2022

وتسبب نشر البنك المركزي الجزائري للورقة النقدية وطرحها في السوق، جدلا واسعا في فرنسا؛ إذ تلقفها مرشح اليسار الراديكالي للرئاسة سابقاً، جان لوك ميلونشون، لانتقاد سياسة الحكومة الفرنسية تجاه الجزائر.

وقال في تغريدة على تويتر: "هذه ورقة نقدية جزائرية، اللغة المشتركة لم تعد قائمة، يا له من حزن! لقد فشل ماكرون وبورن، فشلا في كل شيء".وعاد الجدل حول مكانة الفرنسيين في الجزائر إلى الواجهة، بعد اندلاع الحراك عام 2019، قبل أن يشتد الخلاف بين الجزائر وفرنسا في خريف 2021.

وتكهن سياسيون أن الأزمة تم تجاوزها أخيرا، على خلفية الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن بعده رئيسة وزرائه إليزابيت بورن، إلى الجزائر، في زيارات وصفتها الحكومة بالناجحة.

فيما اعتبر آخرون أن الزيارتين لم تنجحا في الحفاظ على مكانة الفرنسيين في الجزائر.