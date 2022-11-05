طفلة سورية تحوّل خيمتها لمدرسة في عفرين

القصص الإنسانية المؤثرة من الأطفال النازحيين واللاجئيين السورييين لا تنتهي، ولا تزال بطولاتهم توثقها وسائل التواصل الاجتماعي، احتفاء بتميزهم وبإنجاز قدموه أو عمل خاص أبدعوا فيه.

وفي تقرير إنساني لها أشادت وكالة الأناضول بالطفلة السورية اليتيمة "مريم أحمد" ذات الأعوام العشرة، التي حولت خيمتها في منطقة عفرين شمال غربي سوريا، إلى مدرسة صغيرة تقوم فيها بتدريس القراءة والكتابة والحساب لأقرانها الأطفال.

المعلمة الصغيرة مريم، فقدت والدها عام 2017، بقصف لنظام الأسد على مدرستها في بلدة "كفر بطيخ" بريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا.

وعام 2019 نزحت مريم مع أمها وأقربائها إلى مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حلب الشمالي، وسكنت هناك في مخيم "الرحمة" للنازحين.

وحولت الطفلة مريم، الخيمة التي تعيش فيها إلى فصل دراسي مصغر بسبب عدم وجود مدرسة أو مدرس في المنطقة، حيث قامت بنقل ما تعلمته من مدرستها في إدلب إلى أقرانها الأطفال في المخيم الذي يحتوي على 45 خيمة.

وتدرس مريم نحو 20 طالباً أساسيات القراءة والكتابة والحساب، لكنها تريد أن تُنشئ مدرسة في المخيم ويعمل فيها معلمون، لافتة إلى أنها تهدف أيضاً إلى أن تصبح معلمة حقيقية عندما تكبر، حيث أكدت أنها اتخذت هذه الخطوة بدعم من عائلتها، فالتدريس بالنسبة لها شغف وطموح تسعى لتحقيقه.

وقالت مريم إنه في عام 2017 بينما كان والدها قادماً لاصطحابها من المدرسة بالدراجة النارية أثناء قصف الطائرات التابعة لنظام الأسد، المدرسة ما أدى لمقتله، مشيرة إلى أن مدرستها تدمرت أمام عينيها في لحظات في مشهد لا تنساه أبداً .

ولفتت مريم إلى أن ما يدفعها للقيام بهذا الأمر هو رغبتها بأن لا يحرم الأطفال في المخيم من التعليم، موضحة أن الأطفال الذين تعلمهم القراءة والكتابة لم يسبق وأن ذهبوا إلى المدرسة على الإطلاق، وأنها تحاول أن تجعل الأطفال يعيشون فرحة المدرسة.

ويشعر الأطفال الذين يحضرون للخيمة لتلقي الدروس من معلمتهم الصغيرة، بسعادة بالغة ويأتون إليها بشغف حاملين ما توفر لديهم من حقائب وأقلام ودفاتر.

من جانبه، أفاد الطفل محمد أصلان (11 عاما)، أن مدرسته كذلك تعرضت للقصف من قبل قوات النظام.

وأضاف أصلان "نزحت مع عائلتي إلى مدينة عفرين، حيث لا يوجد مدرسة في المخيم وتأخرت في دراستي، فسمعت أن هناك خيمة فيها معلمة تعطي دروساً للأطفال وعندما ذهبت للخيمة تفاجأت بمعلمة من عمري".

وأوضح أصلان أن معلمتهم تساعدهم بشكل كبير، حيث يتعلمون في الخيمة القراءة والكتابة، أن الخيمة تفتقر لمستلزمات التدريس من مقاعد وطاولات وتدفئة، كما إنه ليس لديهم لوازم مدرسية، معبراً عن رغبته هو الآخر في أن يصبح طبيباً عندما يكبر.